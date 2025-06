Golotta Abbvie | ' da oltre 20 anni in gastroenterologia con farmaci innovativi'

Da oltre vent'anni, Golotta AbbVie si distingue per l'innovazione nel campo della gastroenterologia, offrendo farmaci all’avanguardia. Con almeno 88 centri in Italia impegnati negli studi sugli inibitori Jak e IL-23, l’azienda continua a guidare progressi fondamentali nel trattamento delle malattie infiammatorie croniche. Un impegno che testimonia la dedizione di AbbVie nel migliorare la qualità di vita dei pazienti attraverso innovazione e ricerca continua.

'In Italia almeno 88 centri con studi su inibitori Jak e di Il-23' Roma, 27 giu. (Adnkronos Salute) - "L'impegno di AbbVie in gastroenterologia è di lunghissima durata. E' un impegno più che ventennale. E' iniziato con l'evoluzione dei trattamenti sulle malattie infiammatorie croniche" grazie. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Golotta (Abbvie): 'da oltre 20 anni in gastroenterologia con farmaci innovativi'

In questa notizia si parla di: abbvie - gastroenterologia - golotta - oltre

Farmaceutica, Golotta (AbbVie): “Oltre 20 anni in gastroenterologia e Mici con anti-Tnf” - Da oltre 20 anni, AbbVie si impegna con passione nel settore della gastroenterologia, rivoluzionando il trattamento delle malattie infiammatorie croniche.

Golotta (Abbvie): 'da oltre 20 anni in gastroenterologia con farmaci innovativi'; Farmaceutica, Golotta (AbbVie): Oltre 20 anni in gastroenterologia e Mici con anti - Tnf; Farmaci, esperti: Nuove terapie per Mici controllano sintomi e processo infiammatorio.

Golotta (Abbvie): 'da oltre 20 anni in gastroenterologia con farmaci innovativi' - E' iniziato con l'evoluzione dei trattamenti sulle malattie infiammatorie croniche" g ... Da msn.com

Farmaceutica, Golotta (AbbVie): "13 mld di dollari in ricerca e sviluppo nel 2024" - "Forte impegno per esigenze non soddisfatte nel paziente con Crohn e colite ulcerosa" ... Riporta msn.com