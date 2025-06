Golob Slovenia su accordo con Israele | Se Ue non fa qualcosa ogni Stato membro decida da solo – Il video

In un contesto internazionale sempre più complesso, le recenti dichiarazioni di Golob sulla Slovenia e l’accordo con Israele sollevano domande cruciali sulla coesione europea. Se l’Unione Europea non agisce con decisione, ogni Stato membro potrebbe decidere autonomamente come procedere, indebolendo l’unità e l’efficacia delle politiche comuni. La sfida ora è trovare un equilibrio tra interessi nazionali e valori condivisi, per garantire un futuro più giusto e solidale.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 26 giugno 2025 "Avremmo dovuto fare di più in passato ma non è mai troppo tardi. Ho già ricevuto informazioni dall'Alta rappresentante Kallas che c'è una violazione dell'articolo 2 sui diritti umani a Gaza. Purtroppo, alcuni Stati membri, importanti Stati membri, hanno deciso di dare priorità ai propri interessi e non ai diritti umani del popolo palestinese. A meno che l'Ue non faccia qualcosa di concreto oggi o nel giro di due settimane, allora ogni Stato membro, compresa la Slovenia e alcuni Paesi che la pensano come noi, dovrà fare i prossimi passi da solo. Siamo pronti a farlo". 🔗 Leggi su Open.online

