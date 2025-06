Golf Potgieter e Roy guidano il Rocket Classic Molinari in ritardo sul field

dell’Irlanda del Sud, e Roy, giovane talento canadese, stanno incantando il pubblico con la loro prestazione impeccabile. Con un gioco solido e strategico, si sono guadagnati la vetta di un torneo prestigioso e ricco di sfide. La competizione si infiamma, e tutto è ancora aperto: sarà questa la settimana della svolta per questi promettenti golfisti? Solo il campo potrà svelarlo.

Una coppia si trova al comando del Rocket Classic, torneo da 9,6 milioni di dollari e 500 punti FedEx che si sta disputando a Detroit, Michigan. Kevin Roy e Aldrich Potgieter, infatti, dopo una stupendo giro in -10 (62 colpi), si sono presi la leadership di appena un colpo sugli inseguitori Min Woo Lee, Mark Hubbard e Max Greyserman fermi a -9. Per Potgieter e Roy due bogey-free round con un eagle a testa, entrambi alla 17. Potgieter, 20enne sudafricano originario di Pretoria, ha due top 10 su 13 eventi giocati mentre Roy, statunitense classe ‘90 originario di Syracuse, ha 1 top 10 su 16 presenze sul PGA Tour con 10 tagli passati. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, Potgieter e Roy guidano il Rocket Classic. Molinari in ritardo sul field

