Golf lo spagnolo Ayora balza al comando dell’Open d’Italia a metà gara Bene Laporta e Vecchi Fossa

Nel cuore del prestigioso Open d’Italia, l’azione e la passione si infiammano mentre Angel Ayora conquista il comando con un impressionante -5 nella seconda giornata. Con uno score complessivo di -9, lo spagnolo si prepara a scrivere un’altra pagina memorabile di questa entusiasmante edizione. Chi sarà in grado di fermarlo? La suspense si intensifica, promettendo un finale di grande spettacolo.

I golfisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento che anima il weekend di golf europeo. Siamo infatti arrivati al termine del secondo round dell’82esima edizione dell’ Open d’Italia con un cambio in vetta. Si è portato difatti in prima posizione lo spagnolo Angel Ayora, che grazie al -5 di giornata guarda tutti dall’alto con lo score complessivo di -9 (131 colpi). Per l’iberico una lunghezza di margine sui suoi più immediati inseguitori che portano il nome del francese Martin Couvra, del tedesco Marcel Schneider, del norvegese Andreas Halvorsen e dell’inglese Dan Bradbury. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, lo spagnolo Ayora balza al comando dell’Open d’Italia a metà gara. Bene Laporta e Vecchi Fossa

In questa notizia si parla di: golf - spagnolo - ayora - open

È sempre una delle gare più simpatiche del golf ! Brava Emma! Vai su Facebook

Italian Open Qualifying Tournament: pass per Berry, Michetti e Ayora; Da Angel Ayora un no grazie ai milioni del LIV Golf Tour; Golf, Open d'Italia: Laporta secondo, Edoardo Molinari e Pavan noni.

Golf, al via all’Argentario l’82° Open d’Italia - L'82° Open d’Italia di golf è stato anticipato dalla Rolex Pro- Come scrive sportface.it

Golf: 82/o Open d'Italia, da domani lo show all'Argentario - La Rolex Pro Am, vinta dal team dello spagnolo Jorge Campillo, è stata il prologo dell'82/o Open d'Italia di golf, in scena da domani a domenica 29 sul percorso dell'Argentario Golf Club di Monte Arge ... Come scrive msn.com