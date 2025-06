GoldQueer torna live | appuntamento il 4 luglio al Baravai di Terni

colori che celebrano l’amore e l’orgoglio LGBTQ+. Il 4 luglio, il Baravai di Terni si trasformerà in un palcoscenico vibrante dove musica, danza e arte si intrecceranno in un evento gratuito dedicato al Pride. GoldQueer promette di sorprendere e coinvolgere, creando un’esperienza indimenticabile per tutta la comunità. Preparatevi a lasciarvi trascinare dall’energia di questa serata unica, un vero inno alla diversità e all’inclusione.

GoldQueer torna live con una performance a tutto tondo, tra canto, video e coreografie, per un evento gratuito dedicato al Pride di Terni. La serata, organizzata dall’associazione Esedomani, dal Baravai, dal gruppo Eternité e con il supporto di Urban Records, sarà un’esplosione di energia e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

