Goku irriconoscibile nell’arte concettuale originale di dragon ball dopo 40 anni

Goku, l'eroe senza tempo di Dragon Ball, si presenta oggi in un modo completamente nuovo, irriconoscibile rispetto alle sue origini. Dopo 40 anni di avventure e successi, l'artista concettuale propone una visione innovativa del personaggio, spingendo i confini dell'immaginazione e aprendo uno sguardo audace sul futuro di questa icona. Le sue trasformazioni sono un viaggio affascinante tra tradizione e innovazione, confermando che anche le leggende possono evolversi sorprendendo ancora una volta.

Il personaggio di Goku, protagonista iconico dell’universo anime, si distingue per una longevità e un successo che lo pongono tra i più riconoscibili e amati nel panorama della cultura pop. La sua immagine ha attraversato decenni, contribuendo a portare generazioni di fan nel mondo di anime e manga. Con l’arrivo costante di nuove serie e videogiochi, Goku mantiene la sua posizione di rilievo, confermandosi come simbolo duraturo del genere. le origini di goku: ispirazioni e prime caratteristiche. l’ispirazione da sun wukong. È noto che Goku è stato fortemente influenzato da Sun Wukong, il protagonista scimmia del classico cinese del XVI secolo, Viaggio in Occidente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it