Gli utili idioti della propaganda

In un mondo diviso tra libertà di informazione e censura, emergono i protagonisti involontari di una verità oscurata: gli utili idioti della propaganda. Mentre in America e nei paesi democratici la stampa può criticare apertamente, in Iran e nelle autarchie il silenzio avvolge le realtà più cruciali. Questa disparità solleva una domanda fondamentale: quale prezzo paghiamo per la libertà di conoscere?

Mentre in America, e in tutto l'Occidente democratico, i mezzi di informazione sono liberi di contestare le verità presidenziali, in Iran e nelle autarchie nessuno sa come sono andate le cose. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gli utili idioti della propaganda

Gli utili idioti della propaganda; La guerra ibrida Arrivano le sanzioni contro i propagandisti di Putin, e scattano le piccole rappresaglie; Una talpa dei russi nel Parlamento irlandese: «Mosca ha utili idioti ovunque».

Gli utili idioti di Putin sono pericolosi, gli idioti odiati da Putin, no - Il ministro Urso, al di là dei suoi errori e della sua propaganda su Ilva, questa volta ha ragione. Segnala ilfoglio.it