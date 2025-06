Gli uomini di Guardiola passeggiano al primo posto nel gruppo G

La passione per il calcio si acceso ancor di più con la vittoria schiacciante del Manchester City, che si è assicurato il primato nel gruppo G ai Mondiali del club, superando la Juventus 5-2. Una serata memorabile in Florida, dove i Citizens hanno dimostrato tutta la loro forza e determinazione. Ma quali sono le chiavi di questo successo e cosa ci aspetta ora? Scopriamolo insieme!

2025-06-26 23:03:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Manchester City ha conquistato il primo posto nel gruppo G ai Mondiali del club mentre schiacciavano la Juventus 5-2. Entrambe le parti erano già sicure di progressione per gli ultimi 16 anni nello scontro di giovedì, ma era la città che era di gran lunga superiore in Florida. Il centrocampista Rodri ha fatto il suo primo inizio da quando ha subito un infortunio al legamento al ginocchio a settembre, e la sua influenza è stata chiara mentre City ha preso il comando attraverso Jeremy Doku al nono minuto, con lo stesso goal di Pierre Kalulu che ha ripristinato il loro vantaggio dopo che Teun Koopmeiners si era lanciato con un errore di Ederson al livello. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

