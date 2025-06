gli ulivi pugliesi sacrificati al dio fotovoltaico

Gli ulivi pugliesi, simbolo di una terra antica e di un patrimonio culturale unico, stanno subendo un lento ma inesorabile sacrificio al dio fotovoltaico. Tra Xylella, speculazioni e urbanizzazioni selvagge, la spinta verso il green sembra mettere a rischio le radici di una tradizione millenaria. Un paradosso inquietante: nel nome della sostenibilità , si sceglie di distruggere ciò che di più prezioso abbiamo.

Non bastava la Xylella, la malattia mortale delle piante, a distruggere gli ulivi in Puglia, più lo sciame delle speculazioni al seguito. Non bastava l'edilizia forsennata dei decenni passati, la trasformazione di terreni agricoli in suoli edificabili o per insediamenti commerciali e industriali. Sono arrivate le pale eoliche e i pannelli solari a decidere la strage di ulivi col pretesto grottesco della svolta green. Sì, nel nome del verde vengono espiantati e distrutti migliaia di ulivi. Come dire ecologia contro natura: anzi una specie di ideologia dell'ambiente, che riveste come una buccia verde una spietata logica del profitto, contro le piante, gli alberi, la vita reale della natura.