Gli strappa il rolex in pieno centro | 44enne a processo

Vittima di una rapina improvvisa, un 42enne ascolano si è trovato faccia a faccia con un 44enne napoletano che, in pieno centro a San Benedetto, gli ha strappato un prezioso Rolex. L’episodio avvenuto il 5 luglio 2024 ha lasciato senza parole tutta la comunità, ora chiamata a fare luce su quella drammatica sera. Al centro del processo, l’accusa di rapina che potrebbe cambiare le sorti di entrambe le vite.

Di aver rapinato un prezioso orologio Rolex strappandolo ad un ascolano a San Benedetto, è accusato un 44enne napoletano, comparso davanti al Collegio del Tribunale di Ascoli per un fatto avvenuto in Riviera il 5 luglio del 2024. Quel giorno il 42enne ascolano era in centro con sua moglie e i tre figli minorenni. Erano da poco passate le 20 quando stava caricando nella sua auto la bicicletta di sua figlia. Improvvisamente si è palesato alle sue spalle un soggetto che lo ha afferrato per il collo. Sulle prime ha pensato ad uno scherzo di un suo amico che stava per altro aspettando; per cui non ha reagito subito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli strappa il rolex in pieno centro: 44enne a processo

