Gli Stati Uniti promuovono il Morelli

Gli Stati Uniti celebrano il successo del Morelli, un’eccellenza italiana che si distingue come Ospedale Olimpico e partner affidabile per la delegazione americana di Comcast Nbc Universal, uno dei principali network televisivi mondiali. Grazie alla sua organizzazione impeccabile e all’efficacia nella gestione dei servizi sanitari, il Morelli ha superato le aspettative, dimostrando di essere un polo di riferimento internazionale. La visita degli emissari di Comcast Nbc Universal ha così consolidato il ruolo dell’ospedale come eccellenza nel panorama sanitario globale.

Il Morelli è promosso. Nel suo ruolo di Ospedale Olimpico, in raccordo con il Niguarda, ha soddisfatto le aspettative della delegazione americana di Comcast Nbc Universal, uno dei più importanti network televisivi mondiali con sede a New York, ben impressionando per capacità organizzativa e l’efficacia nel rispondere ai bisogni sanitari in tutti gli ambiti: dal pronto soccorso alla diagnostica. La visita degli emissari di Comcast Nbc Universal all’Ospedale di Sondalo si è conclusa positivamente. La delegazione americana, formata da due medici e dai loro collaboratori, è stata accompagnata dal direttore generale Ida Ramponi nella visita al pronto soccorso, agli ambulatori e ai reparti, in vista dell’arrivo in Valtellina di 200 loro dipendenti, fra giornalisti, fotografi, cineoperatori e tecnici, per la copertura delle gare di Bormio e Livigno delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gli Stati Uniti promuovono il Morelli

