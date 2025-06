Gli spogliatoi di Campo Testaccio usati come casa dai senza dimora

Da simbolo di passione romanista a rifugio per chi trova difficoltà nella città, gli spogliatoi di Campo Testaccio raccontano una storia di solidarietà e sfide sociali. Un luogo che, nel cuore del centro storico di Roma, assume ora un nuovo significato, richiamando l’attenzione sulla necessità di supporto e integrazione per tutti. È fondamentale intervenire per trasformare queste emergenze in opportunità di rinascita e speranza.

Da luogo della memoria del tifo romanista ad "abitazione" per i senza dimora. Siamo a Campo Testaccio, in Centro storico, dove gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno trovato e allontanato due persone che avevano trovato riparo nella struttura di proprietà del Comune di Roma. . 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: campo - testaccio - dimora - spogliatoi

Degrado al Campo Testaccio: dal Pup del 2010 mai finiti ai senza tetto negli spogliatoi - RomaToday - Campo Testaccio, dai trionfi giallorossi agli spogliatoi per senzatetto: "Marino intervenga" Tutto è cominciato con i cantieri del Pup di via Zabaglia, partiti nel 2010 e mai finiti per ritardi ... Come scrive romatoday.it

Incendio Campo Testaccio, Vannini: "Stop al cantiere del parcheggio" - RomaToday - Un incendio nella notte scorsa ha interessato e danneggiato i locali degli spogliatoi dello storico Campo Testaccio. Riporta romatoday.it