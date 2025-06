gli scatolifici italiani tra sfide e opportunità per il futuro

Gli scatolifici italiani stanno attraversando un periodo di trasformazione, tra sfide da affrontare e opportunità da cogliere. Durante Print4All, l’Associazione Italiana Scatolifici ha svelato i risultati di una ricerca che mostra come il settore si possa reinventare, puntando su innovazione e sostenibilità. Un’occasione preziosa per riflettere sul futuro di un comparto strategico per l’economia del nostro paese e per tracciare nuove strategie di crescita.

In occasione di Print4All, la manifestazione di riferimento per i professionisti della stampa e del converting, l'Associazione Italiana Scatolifici ha presentato i risultati della sua più recente indagine interna, offrendo un'analisi approfondita sullo stato di salute del settore e sulle sue.

