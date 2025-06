Gli operai che sniffano cocaina prima di mettersi al lavoro a Roma

Un’immagine sconvolgente scuote Roma: in un video registrato in un cantiere nel quartiere Fleming, alcuni operai vengono mostrati mentre sniffano cocaina prima di iniziare la giornata lavorativa. Tre protagonisti, un richiamo alla normalità mattutina, e un residente che assiste impotente. Un episodio che mette in luce i rischi e le ombre che si celano dietro il mondo del lavoro. Ma cosa si nasconde dietro questa scena inquietante?

Un filmato girato in un cantiere a Roma mostra alcuni operai che sniffano cocaina. La zona è il Fleming all’altezza di via Bevagna, dove sono in corso lavori per l’ampliamento dei marciapiedi. Il Messaggero racconta che i protagonisti sono tre operai. «State a dormi’? Sveglia!», dice quello che guida agli altri due. Sono passate da poco le 7 del mattino. Un residente si affaccia alla finestra. E vede l’operaio che divide la polvere in tre strisce usando come piano il progetto dei lavori. Poi arrotola una banconota e la usa come cannuccia per inalare la sostanza. Infine, la passa agli altri. La polizia. 🔗 Leggi su Open.online