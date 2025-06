Gli israeliani non sono i benvenuti | Milano è tappezzata di cartelli anonimi accertamenti su sei ragazzi

Milano si sveglia sotto un'ombra di intolleranza, con cartelli anonimi che recitano: "Gli israeliani non sono i benvenuti". Una scena inquietante che ha scosso la cittĂ e acceso il dibattito sulla convivenza e il rispetto reciproco. La Polizia ha aperto subito un'indagine, ma cosa ci dice questa vicenda su tolleranza e solidarietĂ in Italia? Continua a leggere.

Ieri, giovedì 26 giugno, Milano si è svegliata tappezzata di cartelli anonimi di colore blu con la scritta: "Gli israeliani non sono i benvenuti". La Polizia di Milano ha avviato gli accertamenti necessari per indagare sull'affissione e, secondo le prime indiscrezioni, i responsabili potrebbero essere tre ragazzi e tre ragazze trovati in possesso dei cartelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

