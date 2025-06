Gli Hunger games di Gaza 2

La spirale di violenza a Gaza raggiunge livelli allarmanti, con ordini inquietanti rivolti ai soldati dell’IDF di sparare su civili disarmati in attesa di aiuti umanitari. Questa scena drammatica si rivela un vero e proprio campo di sterminio, sollevando profonde questioni etiche e umanitarie. È essenziale comprendere le implicazioni di queste azioni e il loro impatto sulla popolazione civile, perché la verità deve essere portata alla luce.

“‘È un campo di sterminio’: ai soldati dell’IDF è stato ordinato di sparare deliberatamente ai cittadini di Gaza disarmati in attesa degli aiuti umanitari Ufficiali e soldati dell’IDF hanno dichiarato ad Haaretz di aver ricevuto l’ordine di sparare contro la folla disarmata vicino ai punti di distribuzione del cibo a Gaza, anche in assenza di una minaccia reale. Centinaia di palestinesi sono stati uccisi, spingendo la procura militare a chiedere una revisione degli incidenti per possibili crimini di guerra”. Così una documentata inchiesta di Haaretz. Rimandiamo all’articolo per gli agghiaccianti dettagli. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Gli Hunger games di Gaza (2)

