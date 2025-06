Gli hacker che hanno rubato i dati personali dei ministri in Spagna

In un clima di crescente insicurezza digitale, la recente fuga di dati in Spagna ha scosso l’intera nazione. Hacker senza scrupoli hanno compromesso le informazioni personali di ministri chiave, tra cui il presidente Pedro Sánchez e altri importanti rappresentanti del governo. La polizia sta indagando su questa grave violazione, che mette in discussione la sicurezza dei dati sensibili dei leader nazionali, sollevando interrogativi sulla tutela della privacy anche al di fuori delle alte sfere del potere.

La polizia indaga in Spagna su una filtrazione di dati che ha esposto informazioni sensibili del presidente del governo, Pedro Sánchez, – tra cui il documento di identità, data di nascita e indirizzo – e altri nove ministri, fra i quali i titolari dell’Interno e della Giustizia, Fernando Grande Marlaska e Felix Bolanos. La vicenda, del quale dà notizia radio Cadena Ser, è emersa lo scorso fine settimana. E non si limita a membri del governo. Il documento di 500 pagine, diffuso tramite un canale Telegram, include anche i dati dei presidenti del Senato e del Congresso, dei governatori dell’Andalusia e di Estremadura, rispettivamente Juanma Moreno e Maria Guardiola, e dell’ex sindaca di Barcellona, Ada Colau. 🔗 Leggi su Open.online

#Spagna Ipotesi terrorismo sull'attacco #hacker che violato informazioni sensibili del premier #Sanchez e altri 9 ministri (anche Interno e Giustizia). Nel documento girato su Telegram, anche i dati di altri politici e circa 3000 affiliati a Podemos. Lo riporta Radi Vai su X

