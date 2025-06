gli espositori dal distretto ecco la lista dei 31 presenti

Dal 1° al 3 luglio, la Fortezza da Basso si trasforma nella capitale delle tendenze autunno/inverno 2026-27, ospitando 130 aziende del settore filati. Tra queste, ben 31 provenienti dal rinomato distretto pratese, pronti a svelare le anteprime più innovative. Scopriamo insieme gli espositori e le novità che definiranno il futuro della moda tessile in questa imperdibile vetrina di creatività e tradizione.

Dal primo al tre luglio alla Fortezza da basso vanno in scena tutte le tendenze filati per l'autunnoinverno 2026-27: una vetrina alla quale partecipano 130 aziende. Di queste, ben 31 presenti a Pitti Filati edizione 97 provengono dal distretto pratese. Ecco l'elenco degli espositori: A Zeta filati, Ctf, Casa del filato, Cofil, Ecafil Best spa industria filati, Fil.Pa 1974, filati Bemiva, filati Biagioli Modesto, filati Naturali, filatura Papi Fabio, Filcompany, Filitaly - Lab, Filpucci, Gi.Ti.Bi. filati, Ilaria srl manifattura lane, Industria Italiana filati, Lanificio dell'Olivo, Lineapiù Italia, Linsieme filati, Manifattura Igea, Millefili, Mtj srl, New Mill, Olimpias group, Pecci filati, Pett.