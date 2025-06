Gli eredi di Berlusconi valutano di mettere in vendita il tesoro di Silvio

Gli eredi di Silvio Berlusconi stanno valutando di mettere in vendita il patrimonio di famiglia, una mossa che potrebbe scuotere il mondo degli affari e degli investimenti. L'assemblea di Fininvest, guidata da Marina Berlusconi, ha appena deciso di distribuire un maxi-dividendo di 100 milioni di euro ai soci, raddoppiando l'importo rispetto all'anno precedente. Giovedì 26 giugno c'è...

L'assemblea dei soci di Fininvest, presieduta da Marina¬†Berlusconi, ha deliberato di staccare quest'anno una cedola da 100 milioni di euro ai propri azionisti, i figli di Silvio¬†Berlusconi. Un importo raddoppiato se confrontato ai 51 milioni dell'anno scorso.¬†Gioved√¨ 26 giugno c'√®. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

I figli di Berlusconi hanno perso 101 milioni rispetto a papà Silvio. Risultato choc per la galassia Fininvest nel 2024, primo anno degli eredi - Nel 2024, la galassia Fininvest si apre a sorprendenti scenari finanziari: i figli di Berlusconi registrano una perdita di 101 milioni rispetto al patrimonio del padre, segnando un risultato choc per gli eredi.

