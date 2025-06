Gli appuntamenti del ritiro Sassuolo ecco i test amichevoli Ci sono anche Sudtirol e Bologna

La stagione del Sassuolo inizia a prendere forma con una serie di test amichevoli di alto livello. Dal 8 luglio, i neroverdi si preparano al via tra il Mapei Football Center e il ritiro a Ronzone, in Trentino, dove affronteranno squadre come Sudtirol e Bologna. Questi incontri saranno fondamentali per valutare la preparazione e la tenuta della squadra, aprendo ufficialmente le porte a un emozionante campionato di Serie A.

La stagione dei neroverdi in Serie A è pronta a partire. Dal prossimo 8 luglio gli uomini di mister Fabio Grosso cominceranno infatti a lavorare sul campo del Mapei Football Center prima di partire per Ronzone, località della Val di Non, in provincia di Trento, che ospiterà , per la seconda stagione consecutiva, i neroverdi da venerdì 11 luglio al 28 luglio. Tre, ad oggi, sono le amichevoli già programmate durante la parentesi trentina del Sassuolo, con quoziente di difficoltà , come da prassi, crescente partita dopo partita. Il debutto è in programma martedi 15 luglio contro i dilettanti del Real Vicenza, abituali sparring partners estivi del Sassuolo, che gli uomini di Fabio Grosso affronteranno alle 17,30 sul campo di Ronzone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gli appuntamenti del ritiro. Sassuolo, ecco i test amichevoli. Ci sono anche Sudtirol e Bologna

