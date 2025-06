Gli americani approvano la dottrina Trump | così i raid contro Teheran rilanciano il tycoon

Gli Stati Uniti, sotto la nuova luce di Donald Trump, mostrano un crescente sostegno alle operazioni militari mirate contro Teheran, rilanciando il suo ruolo di protagonista sulla scena internazionale. Dopo l’operazione “colpisci e ritirati”, l’approvazione per il tycoon si rafforza, ma cresce anche la preoccupazione riguardo all’influenza di Israele nelle decisioni strategiche. Una dinamica che potrebbe plasmare il futuro delle relazioni tra le potenze mondiali.

Dopo l’operazione “colpisci e ritirati” in Iran, il consenso per Trump cresce. La maggioranza degli americani approva gli strike mirati anche per operazioni future, ma teme l’influenza di Israele. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it