Gjader liberato dal giudice di pace

Una svolta significativa nel caso di Gjader, il cittadino senegalese trattenuto nel centro di detenzione. Ieri, il giudice di pace di Roma ha deciso di non prorogare ulteriormente il suo trattenimento, portando le presenze nel Cpr a quota 27. Una decisione che apre nuove prospettive sul rispetto dei diritti umani e sulla gestione dei migranti nel nostro paese. La vicenda di Gjader rappresenta un passo importante verso una giustizia più equa e trasparente.

Il protocollo va in tilt. Libero l’uomo che ha chiesto asilo a Gjader; Chi chiede asilo non può essere trattenuto nel Cpr in Albania; Chi chiede asilo politico deve essere liberato: altra grana sui Cpr in Albania.

