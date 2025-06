Giustiziato in Giappone è la prima volta da luglio 2022

In Giappone, la prima esecuzione della pena di morte dal luglio 2022 ha riacceso il dibattito sul sistema giudiziario del Paese. Venerdì, l'annuncio di una condanna eseguita ha scosso l'opinione pubblica, sollevando domande su giustizia e rispetto dei diritti umani. L’uomo, condannato per aver ucciso nove persone nel 2017, è stato giustiziato dopo un lungo silenzio delle autorità . La vicenda si inserisce in un contesto complesso e spesso controverso che merita riflessione approfondita.

Un condannato a morte è stato giustiziato in Giappone, ed è la prima volta che la pena di morte viene applicata nel Paese da luglio 2022. Lo hanno annunciato venerdì l'emittente pubblica NHK e altri due organi di stampa nazionali. Il Ministero della Giustizia, contattato dall'Afp, ha rifiutato di confermare la notizia. Secondo la Nhk, l'uomo giustiziato era stato condannato nel 2017 per l' omicidio di nove persone. Shiraishi, soprannominato il " killer di Twitter " era accusato di aver ucciso e smembrato nove persone incontrate sull' allora twitter, oggi X. Si dice che abbia attirato le sue vittime, per lo più donne aspiranti suicide, di età compresa tra i 15 e i 26 anni, nel suo appartamento vicino a Tokyo, dove le uccideva.

