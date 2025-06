Giustizia | Tajani Prima i diritti e poi lo Stato

In un'Italia in cui la giustizia deve essere davvero al servizio di tutti, Tajani ribadisce che i diritti individuali vengono prima dello Stato. Garantisti e rispettosi, promuovono un sistema che tutela le libertà di ogni cittadino, dall'imputato alla polizia penitenziaria. È questa la strada per una giustizia più equa e umana, dove la persona viene sempre al primo posto, senza compromessi.

FRANCAVILLA AL MARE – “Noi siamo garantisti. Garantisti non significa dire che tutti quanti possono fare come li pare. Significa soltanto che vogliamo che vengano rispettati i diritti di ogni cittadino, il diritto dell’imputato, il diritto del condannato. Questo è quello che per noi conta più di tutto perché vengono prima i diritti e poi viene lo Stato, quindi sempre prima la persona; naturalmente i diritti anche della polizia penitenziaria perché i nostri agenti a volte vivono anni e anni di straordinaria difficoltà ”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenuto nel corso di una telefonata al convegno ‘La riforma della giustizia di Forza Italia – Dalla separazione delle carriere alla riforma del Csm’ organizzato a Francavilla al Mare. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Giustizia: Tajani, “Prima i diritti e poi lo Stato”

