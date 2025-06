Giustizia per Mamadi | a Bergamo parte il processo per l’omicidio dell’addetto alla sicurezza

A Bergamo, l’attesa giustizia prende il via: mentre fuori dal tribunale un amico di Mamadi Tunkara affigge striscioni e manifestini per ricordare il sorriso di chi non può più sorridere, dentro si apre ufficialmente il processo per l’omicidio dell’addetto alla sicurezza. Una vicenda che scuote la comunità, determinata a fare luce e trovare verità. La lotta per giustizia, ora, ha inizio.

Bergamo – Fuori dal tribunale un amico di Mamadi Tunkara ha appeso uno striscione e dei manifestini. Riassumendo c’è scritto: “Giustizia per Mamadi”. “Noi non dimentichiamo! Il suo sorriso pesa sulle vostre coscienze. Bergamo è stanca!”. Dentro, nell’aula di Corte d’Assise (presidente Ingrascì, a latere la collega Nava) ha preso il via con l’udienza di smistamento, il processo per l’omicidio di Mamadi Tunkara, 36 anni, origini gambiane, lavorava come addetto alla sicurezza del supermercato Carrefour, in via Tiraboschi, in pieno centro città. Era soprannominato “Lookman”, come il calciatore dell’Atalanta, per via delle treccine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Giustizia per Mamadi”: a Bergamo parte il processo per l’omicidio dell’addetto alla sicurezza

Mamadi Tunkara ucciso in centro a Bergamo, respinta la richiesta della perizia per il 28enne accusato di omicidio

