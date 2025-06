Giuliano UGL | Ancora violenza e abusi in una Casa di Riposo Giustizia agisca rapidamente

Ancora una volta, gli anziani vittime di abusi in strutture di riposo scuotono la nostra coscienza. Gianluca Giuliano, segretario della UGL Salute, denuncia con fermezza le violenze avvenute a San Cataldo, chiedendo un intervento immediato della giustizia. È il momento che le istituzioni agiscano con decisione per proteggere i più deboli e garantire un cambio radicale nel rispetto e nella tutela delle persone anziane.

"Ancora una volta ci troviamo a commentare le violenze e gli abusi subiti da ospiti di una Casa di Riposo", dichiara in una nota Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute. "Questa volta il teatro degli orrori è una struttura di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta dove alcuni anziani hanno subito abusi e violenze da parte di chi era chiamato ad accudirli -si legge nella nota - Non possiamo rimanere in silenzio di fronte a questo nuovo caso che ha visto coinvolti l'amministratrice della struttura e due collaboratori che, come dimostrato da intercettazioni ambientali e riprese video, si sono resi protagonisti delle vessazioni arrivando anche a legare ai letti, con nastro adesivo o cinture di contenimento, le persone loro affidate".

