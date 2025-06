Giulia Vecchio | Per imitare la Carlucci sono andata in crisi non volevo imitare Monica Setta

Giulia Vecchio svela i retroscena delle sue imitazioni, tra sorprese e polemiche, raccontando al Corriere come una semplice performance possa trasformarsi in un caso mediatico. Da Federico Basso che le suggerì Milly Carlucci alla controversia con Monica Setta, l’attrice si confida sui limiti e le responsabilità del suo talento, sottolineando: "La deriva social che ne è scaturita non è colpa mia". Scopriamo insieme il suo punto di vista.

Giulia Vecchio racconta al Corriere i segreti delle sue imitazioni: da Federico Basso che le suggerì Milly Carlucci alla polemica con Monica Setta. "La deriva social che ne è scaturita non è colpa mia".

