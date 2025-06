Giulia Pellegrino, la guerriera in calottina più forte del dolore.

Giulia Pellegrino, la guerriera in calottina, sfida il dolore con una forza incrollabile. La sua storia è un inno alla resilienza, un esempio di come la fede nella propria forza possa superare ogni ostacolo. Tatuata sulla pelle, quella frase è diventata il suo mantra quotidiano, un faro che la guida tra le tempeste della vita. Da tre decenni, Giulia vive con questa convinzione, dimostrando che…

Firenze, 27 giugno 2025 – “Fa’ che la fede sia più forte della paura”. La fede come fiducia laica nella propria forza d'animo. Ce l'ha tatuata sulla pelle della schiena, è la frase che le ripeteva la mamma, già colpita da un male che presto l'avrebbe portata via. Non è un memento quella frase, è un manifesto. Uno stile di vita al quale Giulia Pellegrino tenta di essere fedele 24 ore al giorno, da tre decenni. Da quando, cioè, bambina di tre anni che aveva difficoltà a camminare, all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze la dottoressa Fernanda Falcini, un luminare del settore, le diagnosticò una malattia autoimmune e carogna. 🔗 Leggi su Lanazione.it