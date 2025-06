Giugliano Bertotto rescinde | due nomi per sostituirlo

Dopo due stagioni di successi e sogni sfiorati, Valerio Bertotto si congeda dal Giugliano, lasciando il campo per nuove sfide. Ora, il suo nome risuona forte e chiaro nel panorama calcistico campano: potrebbe essere il prossimo allenatore della Salernitana. Un capitolo si chiude, ma un altro è già all’orizzonte, pronto a scrivere nuove emozioni e trame di successo. Al Giugliano, quindi, si apre un nuovo capitolo, ricco di incognite e opportunità .

Dopo due stagioni eccellenti dal punto di vista sportivo, Valerio Bertotto saluta Giugliano; in due stagioni, il l'ex Udinese ha centrato l'obiettivo playoff. Il tecnico ha quindi rescisso consensualmente il suo contratto con la società gialloblù. Ora, il suo destino sportivo potrebbe ancora rimanere in Campania: è il nome più caldo per diventare il nuovo allenatore della Salernitana. Al Giugliano, quindi, si guarda al futuro. Il nuovo direttore sportivo Antonazzo sta valutando diversi profili. I nomi più caldi per sostituire Bertotto sulla panchina sono quelli di Emanuele Troise e di Vincenzo Maiuri.