Giuda? Ettore Bassi rilegge il mito dell’apostolo infedele

Preparati a un viaggio tra fede, tradizione e mistero: Giuda Bassi torna a rilegge il mito dell'apostolo infedele in uno spettacolo avvolgente, prodotto da Saba produzioni e ambientato nella suggestiva cornice del Tempio di Venere. Due serate imperdibili, il 26 e 27 luglio alle 21.30, nel cuore del Parco archeologico del Colosseo, dove storia e scenografia si fondono per regalare un'esperienza unica e coinvolgente. Non mancare!

“Giuda?” è il titolo dello spettacolo prodotto da Saba produzioni, realizzato in collaborazione con il Teatro di Roma e il Gruppo Storico Romano, che andrà in scena il 26 e 27 luglio alle 21.30 nella suggestiva cornice del Tempio di Venere, all’interno del Parco archeologico del Colosseo. . 🔗 Leggi su Romatoday.it

