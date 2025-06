Giubileo Infiorata Pro Loco d’Italia | l’arte dei territori fiorisce in piazza San Pietro

Prepariamoci a lasciarci incantare dalla magia dell’arte effimera: nel cuore di Roma, durante il Giubileo, la tradizione delle infiorate prende vita in Piazza San Pietro e via della Conciliazione. Un’opportunità unica per scoprire come i territori italiani esprimano la loro creatività attraverso colori, simboli e fiori, celebrando anche il 400° anniversario di un’antica tradizione. Non perdere l’occasione di vivere questa straordinaria fusione di arte e fede.

A partire dal tardo pomeriggio di domani e durante la giornata di domenica 29 giugno piazza San Pietro e via della Conciliazione si trasformeranno in un meraviglioso scenario di arte effimera, colori e simboli. Lo fa sapere l'Unione nazionale Pro Loco d'Italia (Unpli) ricordando che il 2025 segna il 400esimo anniversario della prima.

