Giubileo dei Giovani c' è la data per l' inaugurazione delle Vele di Calatrava

Il Giubileo dei Giovani si avvicina, e con esso l’attesa per l’inaugurazione delle iconiche Vele di Calatrava a Roma. Dopo un cauto ottimismo iniziale, la data ufficiale è stata confermata: il 7 luglio, quando le nuove strutture verranno finalmente svelate al pubblico. Un evento che promette di segnare un nuovo capitolo nella capitale, unendo innovazione architettonica e spiritualità…

Si era detto metà mese ma visto che i lavori sono in pratica terminati, le “nuove” Vele di Calatrava verranno svelate al pubblico il 7 luglio. Lo ha annunciato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione del tavolo istituzionale e della cabina di coordinamento Giubileo 2025. Il primo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: giubileo - vele - calatrava - giovani

