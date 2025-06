Girone B Castellarano | tre legni e un rigore fallito Il Felina strappa il punto

In un match ricco di tensione e adrenalina, il Girone B tra Castellarano e Felina si conclude con un pareggio emozionante: tre legni e un rigore sbagliato non sono bastati a decidere la sfida, che termina 1-1. La battaglia sul campo mette in evidenza determinazione e abilità di entrambe le squadre, lasciando i tifosi con il fiato sospeso fino all'ultimo istante. Un incontro che dimostra come, nel calcio, ogni dettaglio possa fare la differenza.

FELINA 1 CASTELLARANO 1 FELINA: Ollari, Bazzoli, Cassinadri (40'st Soverini), Pupeschi, Morri, Carannante, Gasperoni, Magnani (40'st Rossi), Gaspari, Melloni, Ruffini. A disp.: Iattici, T.Goldoni, N.Goldoni, Sendrea, Torcianti, Bertoni, Celhaka. All.: Manfredi CASTELLARANO: Cheli, Mambelli, Fontana, Viviroli, Capiluppi, Belfasti, Bertolani (19'st Galli), Torelli, Bardeggia, Galligani (32'st Rubbiani), Peddis (32'st Teneggi). A disp.: Ferri, Riviera, Barone, Leghoruris, Corradini. All.: Dallari Arbitro: Manco (Marchetti e Ferrari) Reti: Peddis al 42'pt, Melloni al 3'st. Note: spettatori 250 circa.

