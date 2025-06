Girone A Montecavolo a raffica | qualificazione vicina Cerredolese chiude in 9

Nel girone A di Montecavolo, la corsa alla qualificazione si infiamma: la squadra cerredolese si avvicina al traguardo, chiudendo in nove. Con una prestazione intensa e combattiva, i ragazzi dimostrano determinazione e spirito di squadra, mantenendo viva la speranza di conquistare un posto di rilievo. La sfida si rivela avvincente, lasciando il pubblico appassionato e ansioso di scoprire quale sarà il destino delle due formazioni.

SPQM MONTECAVOLO 4 CERREDOLESE 2 SPQM MONTECAVOLO: Celeste, Borghi, F.Piermattei (46'st Grisendi), Ferri (22'st Dallasta), A.Grossi (45'st Semeraro), Tanchis, M.Piermattei, Contini, Binini, Fiocchi (43'st V.Benassi), Rozzi (33'st Boschiroli). A disp.: Portioli, F.Benassi, Cerrelli, M.Grossi. All.: Unni CERREDOLESE: Chiossi, Baldoni, Ruffaldi (27'st Bertocchi), Gazzotti, Schenetti (17'st R.Guidetti), Cuomo, Rankovic, Serena, G.Guidetti, Valenta, Djuric (23'st Nassiri). A disp. Ributtini, Casoni, Magnani, Seri, Quattrini, Montelaghi. All. C.Guidetti Arbitro: Solito (Lusetti e Baroni) Reti: Rozzi (S) al 44'pt, Valenta (C) al 46'pt, A.