Girone A | mattatore della serata il solito Daniele Barozzi autore di una doppietta Baiso affonda il Collagna e vola ai quarti

Una serata all'insegna del talento e della determinazione, con Daniele Barozzi che brilla come mattatore, siglando una doppietta decisiva. Baiso supera Collagna 2-0, volando ai quarti di finale e confermando il suo valore sul campo. L'entusiasmante risultato premia la passione e la preparazione di una squadra desiderosa di raggiungere nuove vette. La competizione entra nel vivo: chi vincerà il prossimo round?

BAISO 2 COLLAGNA 0 BAISO: Giusti, Pavarini (13'st L.Carani), Incerti, Mastrototaro, Bonalumi, Facchini, Bertelli (28'st Astolfi), Benassi (18'st Ovi), Jassey, Si.Caputo (40'st S.Carani), D.Barozzi (38'st Casini). A disp.: Pellesi, Ghinelli, Ferrari, Sa.Caputo. All.: D.Barozzi. COLLAGNA: Caccialupi, Bertozzini, Valmori, Acquah, Falco, Orlandi, Coli (35'st Ferretti), Franchi (10'pt Iovinelli), Landini, Barbieri, Bertolani. A disp.: Monelli, Ferretti, F.Monelli. All.: Ferretti Arbitro: Bonafini (Apice e Falcitano) Reti: D.Barozzi al 14'st e al 30'st. Note: ammoniti Pavarini, Bertelli e Ferretti. Nei Giovanissimi vittoria per 3-1 del Baiso: reti di Omefe, Mammi e Giraudo.