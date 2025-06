Gioventù bruciata libera e fluida In un biopic le verità di Jimmy Dean

Un ritratto autentico e senza filtri di Jimmy Dean prende vita sul grande schermo, grazie alla visione coraggiosa di Brandon Flynn. Questo biopic promette di svelare le sfumature più profonde e umane di una leggenda immortale, rompendo gli stereotipi e offrendo una narrazione libera e fluida. Prepariamoci a scoprire una versione inedita e intensa di James Dean, che ci farà rivivere la sua passione, le sue lotte e la sua autenticità.

"Questa storia osa presentare James Dean come un uomo con relazioni vere e complesse, e credo che ci sia forza in questa verità". Così, l’attore statunitense Brandon Flynn (31 anni, noto per Tredici e Manhunt) ha presentato il progetto di un biopic, che lo vedrà protagonista, dedicato a una delle star hollywoodiane più famose di sempre: James Byron Dean (1931-1955). Basato sull’autobiografia Surviving James Dean, la pellicola s’intitolerà Willie and Jimmy Dean e nelle intenzioni della produzione – ancora a caccia di fondi – ci sarà al centro una tormentata storia d’amore: quella tra Dean e l’amico William Bast, incontrato al corso di recitazione della UCLA da Dean quando aveva 19 anni e rimasto al suo fianco fino alla sua morte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net