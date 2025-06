Giovanni Minoli a TPI | Siamo passati dal Noi all’Io

Giovanni Minoli rivela a TPI un panorama mediatico italiano profondamente mutato, dove il concetto di "editori liberi" diventa sempre più sfumato. Ricordando un’intervista storica a Netanyahu, Minoli sottolinea come oggi le domande incisive siano rare, nascosta tra gli ingranaggi di una Rai spesso più politicizzata che indipendente. La domanda è semplice ma cruciale: esistono ancora in Italia editori realmente liberi?

Minoli, esistono oggi in Italia editori liberi? «Editori liberi è un parolone. Cosa intende per editori liberi?». Rivedendo una celebre intervista che lei fece a Netanyahu a metà degli anni Ottanta, viene da dire che nessuno oggi in Italia fa le domande che quel giovane Minoli faceva, senza particolari sconti. Sbaglio? «La Rai era un luogo di eccellenza assoluto. È stata raccontata al contrario di com’era, come il luogo della lottizzazione.». E non è così? «Oggi è tutto diverso. Ma negli anni Settanta, Ottanta e anche Novanta – finché ci sono state le tre reti che si facevano concorrenza fra loro – cattolici, socialisti e comunisti mandavano in Rai i migliori della rispettiva area. 🔗 Leggi su Tpi.it