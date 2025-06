Giovani con disabilità avvicinati al mondo del lavoro Il Comune rinnova il progetto Work Coach

Il progetto “Work Coach” si apre a giovani con disabilità, offrendo loro strumenti concreti per entrare nel mondo del lavoro e costruire un futuro più indipendente. Un’iniziativa che promuove inclusione, autonomia e piena cittadinanza, rinnovata dal Distretto di Rimini per il terzo anno consecutivo. Con il coinvolgimento attivo delle comunità locali, l’obiettivo è creare opportunità di crescita e arricchire il tessuto sociale. È il momento di fare la differenza, perché ogni giovane merita una chance concreta di realizzarsi.

Inclusione lavorativa come leva per l’autonomia, l’autorealizzazione e la piena cittadinanza. È attorno a questa visione che il Distretto di Rimini rilancia per il terzo anno il progetto “Work Coach”, riattivato in questi giorni con l’avvio dell’istruttoria pubblica per la co-progettazione con il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: work - progetto - coach - giovani

Da Nord a Sud, abbiamo fatto il pieno di idee, talento e spirito di squadra. Con il supporto di docenti, dream coach e volontari, oltre 6.000 studenti e studentesse hanno trasformato intuizioni in prototipi reali, dando vita a 339 mini imprese in tutta Italia durante il Vai su Facebook

Rimini rinnova il progetto del “Work Coach” per favorire l’inserimento lavorativo di 15 ragazze e ragazzi con disabilità nel tessuto produttivo; Green jobs ed educazione ESG: la sfida della Gen Z; Prosegue a Udine il Progetto UEFA Playmakers Programme.

E-Work punta sui giovani: auto retrocessione in serie A2 per il 2025/26 - Il Resto del Carlino - Work si prepara a riposizionarsi in serie A2, puntando su giovani talenti e un progetto a lungo termine nel basket femminile. Secondo ilrestodelcarlino.it

E-Work punta sui giovani: auto retrocessione in serie A2 per il 2025/26 - MSN - Work si prepara a riposizionarsi in serie A2, puntando su giovani talenti e un progetto a lungo termine nel basket femminile. Segnala msn.com