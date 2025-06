Giovane scomparso da casa un mistero sempre più fitto | sotto la lente il suo lavoro

Il mistero della scomparsa di Sandro Benvenuti, giovane di 21 anni, sconvolge la comunità di San Miniato e Firenze. Dopo aver salutato i suoi cari come sempre, si è volatilizzato senza lasciare tracce, lasciando dietro di sé domande senza risposta. La sua storia, tra radici profonde e un presente sospeso, ci invita a riflettere sull’importanza di conoscere chi ci circonda. Ma cosa si nasconde davvero dietro questa sparizione inquietante?

San Miniato (Pisa), 27 giugno 2025 – Il padre Graziano non si dà pace: “Sandro mi ha salutato come sempre, poi è come se si fosse volatilizzato”. Sandro Benvenuti, 21 anni, residente a Firenzuola, è scomparso nella mattina di lunedì 17 giugno a Firenze. Ma perché ne parliamo noi? Graziano è di San Miniato, fino al 2008 ha abitato a Castelfranco e anche Sandro è nato a San Miniato. Poi il trasferimento a Firenzuola, gli studi, il diploma e l’inizio di un lavoro di trading finanziario online. Sandro parlava di un lavoro che va alla grande, di ottimi guadagni, di un casa nuova che presto avrebbe preso a Genova, di viaggi all’estero, di rapporti con Wall Street. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giovane scomparso da casa, un mistero sempre più fitto: sotto la lente il suo lavoro

