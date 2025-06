Giovane nervoso al controllo scatta il blitz nella stanza d' hotel | trovata droga

Un normale controllo si trasforma in un blitz inaspettato: i carabinieri di Mesola, con prontezza e intuizione, hanno scoperto droga nascosta in una stanza d’hotel, portando all’arresto di un giovane 25enne. La scena, tra tensione e sorpresa, conferma quanto siano vitali vigilanza e prontezza nelle operazioni di sicurezza. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa importante operazione antidroga.

Un controllo di routine si è trasformato in un’operazione antidroga. L’intuito e la prontezza dei carabinieri di Mesola hanno, infatti, portato all’arresto di un 25enne residente in zona, per detenzione e spaccio di droga. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday Alle prime ore del. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

