Giornata nazionale contro il body shaming il presidente del Corecom Sicilia | Serve comunicazione rispettosa

In occasione della Giornata Nazionale contro il Body Shaming, il presidente del Corecom Sicilia sottolinea l'importanza di una comunicazione rispettosa e consapevole. Questa legge rappresenta una conquista, un passo fondamentale verso una società più inclusiva e rispettosa delle diversità corporee. Il body shaming è una forma subdola di violenza che colpisce soprattutto i giovani, spesso esposti a messaggi distorti e fuorvianti. È tempo di promuovere il rispetto e l'empatia, combattendo insieme questa insidiosa problematica.

"Questa legge rappresenta una conquista, un passo fondamentale verso una società più inclusiva e rispettosa delle diversità corporee. Il body shaming è una forma subdola di violenza che colpisce in particolare i giovani, spesso esposti ai messaggi distorti e lontani dalla realtà che vengono.

