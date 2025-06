Giornata mondiale contro la droga delegazione veneta in udienza da Papa Leone XIV | a Verona seguite 4 mila persone dall' Ulss 9

Il 26 giugno, in occasione della Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico di droga, la delegazione veneta ha avuto l’onore di incontrare Papa Leone XIV a Verona, coinvolgendo oltre 4 mila persone dell’ULSS 9. Questa iniziativa, parte della campagna “Spezza il circolo - Fermiamo il crimine organizzato”, richiama l’importanza di un impegno globale e coordinato per spezzare il ciclo della droga e costruire un futuro più sicuro e sano per tutti.

Le Nazioni unite hanno fissato il 26 giugno come Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di droga. La campagna di quest'anno, "Spezza il circolo - Fermiamo il crimine organizzato", sottolinea la necessità di un'azione coordinata a lungo termine per spezzare il ciclo della. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: giornata - mondiale - droga - delegazione

Giornata mondiale contro l’ipertensione: in Largo Ciro Menotti misurazione della pressione con gli specialisti Aoup - Domenica 18 maggio, in occasione della Giornata mondiale contro l'ipertensione, largo Ciro Menotti a Pisa ospiterà una giornata di sensibilizzazione con misurazioni gratuite della pressione arteriosa.

Giornata Mondiale contro la droga: festa in Vaticano, le comunità terapeutiche ricevute da Papa Leone XIV Oggi giovedi 26 giugno 2025 è la Giornata Mondiale contro l’Abuso e il Traffico Illecito di Droga. Una data piena di significato, poiché il Dipartimento Vai su Facebook

Giornata mondiale contro la droga, delegazione del Dipartimento Dipendenze in udienza da papa Leone XIV; La Comunità Incontro di Amelia in Vaticano per la giornata mondiale contro la droga; 26 Giugno – Giornata Internazionale contro l’abuso di droga: La FICT all’udienza con Papa Leone XIV.

Giornata Mondiale contro la droga: festa in Vaticano, le comunità terapeutiche ricevute da Papa Leone XIV. - Una data, quest’anno, ancora più carica di significato, poiché il Dipartimento per le politiche antidroga ... Segnala agenziastampaitalia.it

Giornata mondiale contro la droga, i dati della provincia di Siena - In occasione della Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di droga, il servizio che si occupa di dipendenze nella provincia di Siena diffonde alcuni dati relativi all’attività svolta ... radiosienatv.it scrive