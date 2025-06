Giornata di donazione del sangue alla questura di Lecco

Oggi, presso la questura di Lecco, poliziotti e cittadini si sono uniti in un gesto di solidarietà e speranza: la giornata di donazione del sangue promossa da “Donatorinati”. Un evento che ha coinvolto tutti, dimostrando come il coraggio e l’altruismo possano fare la differenza nella vita di chi ne ha bisogno. Una mattinata di generosità e impegno che testimonia il vero spirito di comunità.

Poliziotti in azione per promuovere la donazione del sangue, anche in prima persona. Nella mattinata di oggi, presso il piazzale della questura di Lecco in via Promessi Sposi, ha avuto luogo infatti una giornata di donazione del sangue promossa da “Donatorinati”, l’associazione Donatori volontari. 🔗 Leggi su Leccotoday.it