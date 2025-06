Giorgio Gori | L’accordo dei Paesi Nato? Per accontentare Trump che ora tratterà sui dazi

Giorgio Gori, europarlamentare con un anno di esperienza alle spalle, non ha paura di esprimere giudizi netti e diretti. In un contesto europeo che sembra aver ceduto alle pressioni di Trump, Gori sottolinea come l’accordo sulla NATO possa essere stato più una mossa di convenienza che una reale strategia di unità . La sua analisi, ricca di studi e riflessioni, invita a riflettere sulle vere motivazioni dietro le decisioni politiche europee.

Bruxelles. “Penso è che i Paesi europei desiderosi di rabbonire Trump e di arrivare nel frattempo ad un accordo sui Dazi abbiano deciso di dargli ragione, dirgli “sì sì stai tranquillo” e così hanno sottoscritto quell’accordo per la Nato”. Non ha dubbi e non usa mezze misure per dire come la pensa Giorgio Gori, europarlamentare da dodici mesi. Un anno nel quale sostiene di aver studiato molto. Come ha sempre fatto. E lo si capisce delle analisi che traccia. L’ACCORDO NATO E I DAZI DI TRUMP “Siamo al punto che il 9 di luglio scadono i 90 giorni che Donald Trump aveva deciso, bontĂ sua, di dare ai negoziati per cercare di trovare un accordo che evitasse lo scattare di quei Dazi reciproci, praticamente su qualunque prodotto che dall’Europa fosse esportato verso gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it