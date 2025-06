Giorgia Meloni orrore contro il premier | Ti devono venire 3 tumori

Nel mondo della politica, le parole possono essere armi affilate, e purtroppo, spesso si scivola nel dolore gratuito e nell'odio. Recentemente, il profilo di Fratelli d’Italia ha denunciato commenti xenofobi e minacce ingiustificabili rivolte a Giorgia Meloni, simbolo di una leadership forte. È fondamentale condannare ogni forma di cattiveria, ricordando che il rispetto e il dialogo civile sono il vero cammino verso una società più giusta e coesa.

Ancora odio e ancora cattiveria gratuita su Giorgia Meloni. A segnalarlo è il profilo ufficiale di Fratelli d'Italia che ha pubblicato un post in cui mette in evidenza un commento horror di un utente che augura alla premier "tre tumori". A far scattare la rabbia del leone da tastiera un post, sempre pubblicato sul profilo di Fdi, in cui il partito ha dato conto della posizione del presidente del Consiglio sull'aumento delle spese militari. Meloni ha spiegato che questo incremento "non toglierà un euro alle priorità ". Da qui la furia dell'utente che si è scagliato contro Meloni: "Ti venissero 3 tumori ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it