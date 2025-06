Giorgia 2027 il misterioso fan account che prepara la ridiscesa in campo di Meloni | ipotesi voto anticipato già nel 2026?

Giorgia 2027, il misterioso account fan che alimenta speculazioni, potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase politica in Italia. Mentre si ipotizza un voto anticipato nel 2026, questa presenza social si sta trasformando in un vero e proprio caso mediatico, hintando una possibile ricandidatura di Meloni. Un nome che diventa un programma: la strategia politica si fa strada nel cyberspazio, preparandoci a scoprire cosa riserva il prossimo futuro.

Un nome che è già un programma: "Giorgia 2027". Ma la data potrebbe anche non essere così lontana. Nata come semplice fanpage, la presenza social che ruota attorno al nome del premier Giorgia Meloni si sta trasformando, nel giro di poche settimane, in un piccolo caso politico-mediatico. E, per molti osservatori, in un segnale preciso: si prepara il terreno per una possibile ricandidatura della leader di Fratelli d'Italia, che potrebbe arrivare anche in anticipo, già nel 2026, per tentare il colpo grosso — una maggioranza possibilmente monocolore. La pagina – attiva su TikTok, Facebook e Instagram – è spuntata un mese fa e oggi festeggia già un primo traguardo: 100mila follower su Facebook, celebrati con un post autocelebrativo.