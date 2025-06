Giocava a calcio ora lo aspetta Cleveland | da dove nasce il fenomeno Niang

Dalle partire di calcio alle sfide NBA: il fenomeno Niang nasce dall’unione di talento e passione. Dopo aver brillato con la Virtus Bologna, si prepara a unirsi ai Cavs, portando con sé il sogno di lasciare il segno anche nel basket. Tifoso Juventus e ammiratore di Durant, il suo percorso dimostra che le ambizioni non conoscono confini. La sua storia è l’emblema di come il cuore di un atleta possa battere forte in più mondi, pronti a sorprendere ancora.

