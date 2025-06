Giletti e Sottile zittiscono Ranucci | Ma quale censura tutti abbiamo delle puntate in meno

In un panorama televisivo spesso al centro di polemiche e accuse di censura, alcune voci cercano di calmare le acque. Giletti, Sottile e Ranucci si confrontano con la realtà dei tagli e delle limitazioni, sottolineando che il problema non riguarda solo un programma, ma l’intero settore dell’approfondimento. Una riflessione che invita a guardare oltre le polemiche e ad affrontare con lucidità le sfide della tv pubblica e privata.

«Anche il mio programma è stato tagliato, faremo delle puntate in meno anche noi, e quindi non è solo un programma. Secondo me l’errore che si fa in questi casi è personalizzare la questione. È un problema che riguarda tutti i programmi dell’approfondimento, quindi me, Report, Giletti, Presa Diretta». A spegnere sul nascere le polemiche ci pensa Salvo Sottile, a margine della presentazione dei palinsesti tv, a proposito dell’ennesimo piagnisteo di Sigfrido Ranucci del taglio di “ Report “. Sottile: Ranucci personalizza una questione che riguarda i risparmi. «Siamo tanti i programmi toccati da questo intervento della Rai e ovviamente il dispiacere è per tutti quelli che lavorano con noi, per i colleghi giornalisti che sono nei programmi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Giletti e Sottile zittiscono Ranucci: “Ma quale censura, tutti abbiamo delle puntate in meno”

