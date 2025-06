Gigi D' Alessio spazza via radical-chic e detrattori

Gigi D’Alessio spazza via radical chic e detrattori, riaffermando il suo talento in un panorama musicale spesso ostile. Nella rubrica "Tele...raccomando" di Klaus Davi, esploriamo le sue imprese e il suo impatto, dimostrando che la sua strada è fatta di successi autentici e riconoscimenti internazionali. Quando esplose più di 30 anni fa, molti tentavano di etichettarlo, ma lui ha sempre dimostrato di essere molto più di un clone: un vero protagonista del grande schermo e della musica.

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Gigi & Friends ) Gigi D’Alessio è un’artista trasversale e mainstream che, contrariamente a quanto affermato dai detrattori, ha ottenuto risultati prestigiosi nel panorama artistico italiano e internazionale. Quando esordì oltre 30 anni fa, la critica radical chic e non solo lo bersagliava come clone di Nino D’Angelo o protetto di Mario Merola, fu pure accusato (una indagine non si nega a nessuno) per aver cantato a matrimoni di camorristi e per evasione fiscale, accuse per cui fu completamente assolto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Gigi D'Alessio spazza via radical-chic e detrattori

