Giardini a lago il Pd | La telenovela prosegue a testimonianza del fallimento e della superficialità dell' amministrazione

I Giardini a Lago di Como si confermano ancora una volta il teatro di una telenovela senza fine, simbolo del fallimento e della superficialità dell'amministrazione. Dopo l'esclusione della seconda ditta in gara, la polemica si infiamma, con il PD cittadino che punta il dito e denuncia un progetto ormai sfiduciato. Ma fino a quando questa situazione potrà continuare a trascinarsi senza una vera svolta?

Inevitabilmente, dopo la nuova doccia fredda di ieri, quando è stato ufficializzato che anche la seconda ditta in gara è stata esclusa dall'appalto per il resyling dei Giardini a lago di Como, sono fioccate le frecciate della minoranza. Come quelle decisamente avvelenate del Pd cittadino per voce. 🔗 Leggi su Quicomo.it

